Die Pactiv Evergreen Aktie zeigt sich zum Jahresende 2024 in einer stabilen Position. Am 14. Dezember notierte die Aktie bei 17,28 USD und verzeichnete damit einen leichten Anstieg von 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung des Verpackungsherstellers beläuft sich derzeit auf 3,0 Milliarden Euro, bei 179,3 Millionen ausstehenden Aktien. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung der letzten 30 Tage, in denen die Aktie einen Zuwachs von 30,61 Prozent verbuchen konnte.

Dividendenpolitik bleibt konstant

Das Unternehmen hält an seiner kontinuierlichen Dividendenstrategie fest und zahlte auch im Dezember 2024 eine Quartalsdividende von 0,10 USD je Aktie aus. Diese Ausschüttung entspricht dem Niveau der vorherigen Quartale des laufenden Jahres und unterstreicht die Stabilität der Dividendenpolitik.

