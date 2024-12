Die Lindt & Sprüngli Aktie zeigt sich zum Jahresende in stabiler Verfassung. Am 13. Dezember verzeichnete das Schweizer Premium-Schokoladen-Unternehmen einen erfreulichen Kursanstieg von 0,91 Prozent auf 98.659,29 Euro. Am darauffolgenden Handelstag setzte sich diese Entwicklung fort, wobei der Kurs bei 105.300,00 Euro (Stand: 14. Dezember, 10:53 Uhr) notierte.

Aktuelle Marktsituation

Mit einer Marktkapitalisierung von 14,1 Milliarden Euro bleibt der Süßwarenhersteller ein Schwergewicht in seiner Branche. Die monatliche Kursentwicklung zeigt einen leichten Rückgang von 1,50 Prozent, während sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 bei 35,13 einpendelt.

