Die Fortinet Aktie verzeichnete am 14. Dezember 2024 einen moderaten Anstieg von 0,19 Prozent und erreichte einen Kurs von 93,15 EUR. Der Cybersicherheitsexperte, der eine Marktkapitalisierung von 71,5 Milliarden EUR aufweist, bewegt sich damit weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Bemerkenswert ist dabei die positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 3,49 Prozent, während die Aktie im Jahresvergleich sogar um 83,01 Prozent zulegen konnte.

Neue Analysteneinschätzung

Die Investmentbank Mizuho Securities hat ihre skeptische Haltung gegenüber dem Technologieunternehmen bekräftigt und behält ihre Verkaufsempfehlung bei. Allerdings wurde das Kursziel von 68 auf 78 USD angehoben, was die verbesserte Marktposition des Unternehmens widerspiegelt.

Anzeige

Fortinet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fortinet-Analyse vom 15. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Fortinet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fortinet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fortinet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...