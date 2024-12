Anzeige / Werbung

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende und es lohnt sich über neue Investments für die Zukunft nachzudenken.

Ein erfolgreiches Investment im Bereich Technologie erfordert eine fundierte Strategie, gründliche Recherche und ein Verständnis für die Besonderheiten der Branche. Wir haben einige wichtige Punkte, die Investoren berücksichtigen sollten, in einem Artikel zu dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) nach den jüngsten positiven Meldungen zusammengefasst. Das Unternehmen befindet sich auf der Erfolgsspur und in einer Marktphase, die besonders attraktiv für wachstumsorientierte Investoren ist. Die jüngsten Meldungen bestätigen diese Annahme und sind ein Signal für zukünftige Wertsteigerungen.



Warum Investoren mit dynaCERT von Megatrends profitieren

Die Welt befindet sich in einer Phase des raschen Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität - der 'Green Deal' der EU ist einer von vielen Beispielen. dynaCERT positioniert sich mit seinen innovativen Technologien und Lösungen zur Nachrüstung von vorhandenen Dieselmotoren als Vorreiter in diesem globalen Megatrend. Hier sind die Gründe, warum das Unternehmen und seine Produkte wie HydraGEN, HydraLytica und die Möglichkeit, durch die VERRA-Zertifizierung Carbon Credits auszustellen, ein herausragendes Investment darstellen:

HydraGEN: Revolutionäre Wasserstofftechnologie

Die HydraGEN-Technologie von dynaCERT ist eine innovative Lösung, um Dieselmotoren nachzurüsten, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Diese einzigartige Wasserstofftechnologie ermöglicht es Flottenbetreibern und Schwerindustrieunternehmen, sowohl ihre Betriebskosten zu senken als auch ihre Umweltbilanz für ESG-Berichte erheblich zu verbessern. Dank des patentierten Designs und der proprietären Technologie genießt dynaCERT einen klaren Wettbewerbsvorteil, da die Lösung nicht nur effektiv, sondern auch einfach integrierbar ist. Mit z.B. zwei Liter destilliertem Wasser kann ein nachgerüsteter Lkw 80 Stunden Wasserstoff an Bord erzeugen und damit den Treibstoffverbrauch senken.

• Reduktion von Emissionen: HydraGEN senkt den CO2-Ausstoß von Dieselfahrzeugen erheblich und reduziert auch andere Schadstoffe wie Stickoxide (NOx).

• Kraftstoffeinsparung: Das System optimiert die Verbrennung im Motor, was zu einer deutlichen Reduktion des Treibstoffverbrauchs von i.d.R. 5 % bis 15 % führt - ein klarer Kostenvorteil für Betreiber von Flotten und Maschinen.

• Nachrüstlösung: Da es sich um ein Nachrüstsystem handelt, kann HydraGEN in bestehende Diesel-Infrastrukturen integriert werden, was den Übergang zur Nachhaltigkeit erleichtert. Bei dem genannten Einsparpotenzial kann sich die Anschaffung bereits im ersten Jahr selbst amortisieren.



HydraLytica: Big Data für Nachhaltigkeit

HydraLytica ist eine von dynaCERT entwickelte Softwareplattform, die Unternehmen detaillierte Einblicke in die Leistung ihrer Fahrzeuge und Generatoren bietet. Sie analysiert Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Einsparungspotenziale in Echtzeit. Diese datenbasierte Herangehensweise ermöglicht eine präzise Optimierung und gibt den Nutzern einen klaren Überblick über ihre CO2-Reduktion. Solche Technologien machen dynaCERT zu einem Vorreiter in der Digitalisierung und Effizienzsteigerung für den Transport- und Industriebereich durch Nachrüstung.

• Transparenz: Die Software überwacht in Echtzeit die Emissionseinsparungen und den Kraftstoffverbrauch, wodurch Einsparungen messbar werden.

• Optimierung: Durch präzise Datenanalysen können Flottenmanager die Effizienz ihrer Fahrzeuge weiter steigern.

• Nachhaltigkeitsberichte: Die gesammelten Daten unterstützen Unternehmen dabei, ihre Fortschritte in Richtung Klimaziele glaubhaft zu dokumentieren - ein wichtiger Faktor für ESG-Investoren.



Carbon Credits durch VERRA-Zertifizierung

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist dynaCERTs Fähigkeit, durch die VERRA-Zertifizierung Carbon Credits (CO2-Zertifikate) zu generieren. Das bedeutet, dass Unternehmen, die HydraGEN nutzen, nicht nur Emissionen reduzieren, sondern auch finanziell davon profitieren können, indem sie diese Einsparungen auf dem Carbon-Markt handeln. Dieser Ansatz bietet eine zusätzliche Einnahmequelle für Kunden und stärkt gleichzeitig dynaCERTs Position als Anbieter einer profitablen und nachhaltigen Lösung zur Nachrüstung von weitverbreiteten Motoren. Der weltweite Umsatz im Bereich der CO2-Zertifikate wurde im Jahr 2023 auf 2,7 Mrd. USD geschätzt. Laut eines Berichtes der Unternehmensberatung Oliver Wyman könnte der globale Markt für CO2-Zertifikate bis 2030 bis 2035 ein Volumen von jährlich bis zu 100 Mrd. USD erreichen.

• Emissionseinsparungen monetarisieren: Unternehmen, die HydraGEN nutzen, können für die eingesparten Emissionen Carbon Credits generieren und diese am Markt verkaufen.

• Steigender Bedarf: Der globale Markt für Carbon Credits wächst rasant, da immer mehr Unternehmen und Länder sich zur Klimaneutralität verpflichten.

• Zusätzliche Einnahmequelle: Dies schafft nicht nur einen Anreiz zur Nutzung der Technologie, sondern eröffnet auch ein völlig neues Geschäftsmodell.



Wettbewerbsvorteil durch Patente

dynaCERT besitzt zahlreiche Patente, die ihre Technologien und Prozesse schützen. Dies schafft hohe Markteintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber und sichert dynaCERT langfristig eine führende Position in einem wachsenden Markt. Patente sind ein Schlüsselindikator für Innovation und garantieren, dass die Technologien des Unternehmens nicht einfach kopiert werden können.



Megatrend Nachhaltigkeit und ESG

dynaCERT steht im Mittelpunkt des weltweiten Wandels hin zu einer emissionsfreien Wirtschaft. Der weltweite Druck, Emissionen zu reduzieren, ist größer denn je, insbesondere im Schwerlastverkehr und in der Industrie, die weiterhin stark auf Diesel angewiesen sind. Im Jahr 2023 wurden in den USA etwa 506.800 schwere Lkw verkauft. Dies entspricht einem Anstieg von rund 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr und setzt den positiven Trend fort. dynaCERTs Lösungen sind perfekt auf diese Nachfrage zugeschnitten und adressieren sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Ziele.

• Strengere Regulierungen: Viele Länder, insbesondere in Europa und Nordamerika, verschärfen ihre Emissionsstandards, was die Nachfrage nach Lösungen wie HydraGEN steigert.

• ESG-Investments im Fokus: Nachhaltige Technologien und Unternehmen, die aktiv zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen, stehen im Fokus von Investoren, die auf ESG-konforme Anlagen setzen.



Breites Anwendungsspektrum

Mit einer innovativen Technologie, datengetriebenen Lösungen zur Nachrüstung von vorhandenen Motoren und der Möglichkeit, Carbon Credits zu generieren, positioniert sich dynaCERT ideal als Partner für Unternehmen, die Kosten sparen, ihre CO2-Bilanz verbessern und von den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit profitieren möchten. Die starke Patentbasis und die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen geben dynaCERT eine solide Marktposition und langfristige Wettbewerbsvorteile. Der europäische Logistikmarkt erreichte z.B. im Jahr 2022 ein Volumen von 1.490 Mrd. EUR, wie die Analyse "Top100" des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS) aus 2023 zeigt. Zum Vergleich: Bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2020 belief sich das Marktvolumen in den 30 betrachteten Ländern (27 EU-Staaten sowie Schweiz, Großbritannien und Norwegen) noch auf 1.115 Mrd. EUR. Der Anstieg der Volumens von über 33 % in zwei Jahren bietet zukünftige Einsparpotenziale.

• Transport und Logistik: Reduktion von Emissionen in Lkw-Flotten.

• Bau- und Landwirtschaft: Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit bei großen Dieselmaschinen.

• Energie- und Bergbauindustrie: Nachrüstung schwerer Dieselgeräte, um Emissionen zu senken.



Stärkung des Managements und Board of Directors

dynaCERT hat mit der Ernennung neuer, hochqualifizierter Führungspersönlichkeiten eine starke Basis für zukünftiges Wachstum geschaffen. Bernd Krüper, President, bringt mit seiner Erfahrung bei renommierten Unternehmen wie Daimler, MTU, Rolls Royce und Hatz wertvolles Know-how im Bereich strategischer Innovationen und Technologieentwicklung mit. Kevin Unrath, COO, ergänzt das Team mit umfassender Expertise aus seiner Zeit bei MAN und Hatz, insbesondere in der operativen Exzellenz und Prozessoptimierung. Zudem stärkt Doug Seneshen, Director, mit seiner Erfahrung bei Penske und MTU die strategische Ausrichtung und Marktpräsenz des Unternehmens. Mit diesem starken Führungsteam und einem klaren Fokus auf Innovation, wie der HydraGEN-Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, bietet dynaCERT Investoren eine vielversprechende Erfolgschance.



dynaCERT: Hervorragend positioniert für globales Wachstum

dynaCERT Inc. ist mit seiner innovativen HydraGEN-Technologie optimal für globales Wachstum aufgestellt, da das Unternehmen sowohl in etablierten als auch aufstrebenden Märkten steigende Nachfrage verzeichnet, wie das Unternehmen in einer jüngsten Mitteilung verkündet hat. Die zunehmenden Folgeaufträge und Neuaufträge aus Schlüsselregionen wie Westkanada, Australien, Brasilien, Peru, Mexiko und Texas spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit und den bewährten Nutzen der Technologie wider. Besonders hervorzuheben sind Großaufträge aus der Öl- und Gasindustrie sowie dem Bergbau, die den deutlichen Mehrwert der HydraGEN-Geräte in puncto Effizienzsteigerung und Emissionsreduktion unter Beweis stellen. Durch starke Partnerschaften mit engagierten Händlern sowie einem wachsenden Netzwerk in strategisch wichtigen Regionen, zeigt dynaCERT seine Fähigkeit, sich an unterschiedliche Marktanforderungen anzupassen. Diese Erfolge unterstreichen das Potenzial des Unternehmens, als Schlüsselakteur in der globalen Transformation hin zu nachhaltigeren Industrien zu agieren.



Gewinner von regulatorischen Faktoren

dynaCERT könnte erheblich von möglichen politischen Regulierungen profitieren, da die firmeneigene HydraGEN-Technologie Unternehmen ermöglicht, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und gesetzliche Umweltvorgaben zu erfüllen. Mit dem globalen Fokus auf Klimaschutz und strengeren Richtlinien zur Reduktion von Treibhausgasen steigt der Druck auf Unternehmen, nachhaltige Lösungen zu implementieren. dynaCERT bietet eine sofort einsetzbare Technologie, die den Dieselmotor effizienter macht und Emissionen reduziert, was insbesondere in Branchen wie Logistik, Bau und Landwirtschaft entscheidend ist. Da Regierungen weltweit zunehmend Anreize und Subventionen für grüne Technologien schaffen, könnte dynaCERT von zusätzlichen Marktchancen profitieren. Somit positioniert sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für nachhaltige Transformationen in einem stark regulierten Marktumfeld.



dynaCERT bietet Nachhaltigkeit, Effizienz und Digitalisierung

Mit der Kombination aus revolutionärer Wasserstofftechnologie (HydraGEN), einer innovativen Analysesoftware (HydraLytica) und der Möglichkeit, Carbon Credits zu monetarisieren, erfüllt dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) die zentralen Anforderungen der modernen Wirtschaft: Nachhaltigkeit, Effizienz und Digitalisierung.

Das Unternehmen bietet Investoren eine einzigartige Chance von einem globalen Wandel zu profitieren, der sowohl durch regulatorische Anforderungen als auch durch Markttrends angetrieben wird. Wer jetzt investiert, beteiligt sich an der Zukunft der Emissionsreduktion - einem Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Vor diesem Hintergrund ist das Kursniveau von unter 0,20 CAD eine exzellente Einstiegsgelegenheit. Die Analysten von GBC Investment Research räumten dem Unternehmen bereits in ihrer Kaufempfehlung aus September 2020 ein Kursziel von 2,20 CAD ein - das Potenzial einer Kursverzehnfachung steht somit im Raum.



dynaCERT Inc., Chart 12 Monate an der TSX in CAD, Stand 15. Dezember 2024, Quelle: REFINITIV

