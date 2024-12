Die Covestro-Aktie verzeichnete am Handelstag moderate Verluste und bewegte sich bei 57,38 EUR, während das Unternehmen bedeutende personelle Veränderungen ankündigte. Ab Juni wird Monique Buch die Position der Chief Commercial Officer übernehmen und damit die Verantwortung für das Segment Solutions & Specialties tragen. In ihrer neuen Funktion wird sie sechs Geschäftseinheiten sowie die Supply Chain Center in den drei Hauptregionen leiten. Die Neubesetzung erfolgt im Zuge des planmäßigen Ausscheidens der bisherigen CCO zum 31. Juli.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen eine positive Entwicklung: Covestro konnte einen Gewinn je Aktie von 0,17 EUR verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt, in dem noch ein Verlust von 0,17 EUR je Aktie zu Buche stand. Der Umsatz stieg leicht um 0,98 Prozent auf 3,60 Milliarden EUR. Analysten prognostizieren für die Aktie ein mittleres Kursziel von 60,33 EUR, wobei das Papier derzeit etwa 22 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief notiert.

Anzeige