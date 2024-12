Die Britvic-Aktie verzeichnet am 13. Dezember 2024 bedeutende Bewegungen durch institutionelle Anleger. Besonders auffällig ist dabei das verstärkte Engagement der Norges Bank, die ihre Position auf beachtliche 11,1 Millionen Aktien ausgebaut hat, was einem Anteil von 4,46 Prozent am Unternehmen entspricht. Parallel dazu hat Samson Rock Capital LLP seine Beteiligung durch Cash-settled Derivatives auf 6,48 Millionen Aktien erhöht, wodurch sich ein Anteil von 2,61 Prozent ergibt.

Strategische Neupositionierungen

Auch Magnetar Capital Partners LP zeigt verstärktes Interesse an dem Getränkehersteller und hält mittlerweile eine Position von 2,68 Millionen Aktien, entsprechend 1,07 Prozent der Unternehmensanteile. Die Transaktionen erfolgten zu Kursen zwischen 1.289 und 1.292 Pence pro Aktie, was das anhaltende Vertrauen institutioneller Investoren in die Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

