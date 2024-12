Die Lufthansa-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang und notierte am Nachmittag bei 6,63 Euro, was einem Minus von 1,7 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,8 Millionen Aktien. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 8,28 Euro vom Dezember 2023, was eine Differenz von knapp 25 Prozent markiert. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigten sich dennoch robust: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,51 Prozent auf 10,74 Milliarden Euro.

Dividenden- und Analysteneinschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Marktexperten einen Gewinn je Aktie von 0,895 Euro. Die erwartete Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird mit 0,24 Euro je Aktie etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,33 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau suggeriert.

