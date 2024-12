Die BYD-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ OTC-Handel mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 34,85 USD. Diese positive Entwicklung spiegelt die robuste Geschäftsentwicklung des Unternehmens wider, das im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 24,65 Prozent auf 214,39 Milliarden HKD erzielte. Der Gewinn pro Aktie verbesserte sich dabei deutlich auf 4,35 HKD, verglichen mit 3,87 HKD im Vorjahreszeitraum. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 21,80 USD, von dem sich die Aktie mittlerweile um 37,45 Prozent entfernt hat.

Expansionskurs in der Produktion

Der chinesische Automobilhersteller setzt seinen ehrgeizigen Wachstumskurs fort und verstärkt seine Produktionskapazitäten. In Shenzhen wurde bereits mit der vierten Ausbauphase eines bedeutenden Industriekomplexes begonnen, während das Werk in Xi'an neue Produktionsrekorde verzeichnet. Diese strategische Expansion unterstreicht BYDs Position als führender Automobilhersteller in China und deutet auf weiteres Wachstumspotenzial hin.

Anzeige