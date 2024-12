Die Porsche Automobil Holding verzeichnet aktuell eine herausfordernde Marktphase, die sich in der Kursentwicklung ihrer Aktie widerspiegelt. Im XETRA-Handel bewegte sich das Papier bei 35,53 EUR, was einen leichten Anstieg von 0,9 Prozent markiert. Allerdings liegt dieser Wert deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,32 EUR vom April 2024. Die Holding rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem "erheblich negativen" Konzernergebnis, was Anleger zunehmend verunsichert.

Dividendenaussichten trotz Marktschwäche

Trotz der aktuellen Marktschwäche zeigen sich positive Signale bei der erwarteten Dividendenentwicklung. Während im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR je Aktie ausgeschüttet wurde, prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 3,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 41,83 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau suggeriert.

