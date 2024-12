Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und notierte bei 6,60 EUR, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Der Anteilsschein liegt damit weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 8,17 EUR vom Dezember 2023, was einer Differenz von etwa 23,7 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 927.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Ausblick für Geschäftsjahr 2025

Die Analystenprognosen für die kommende Geschäftsentwicklung fallen verhalten optimistisch aus. Während die Dividende für das laufende Jahr voraussichtlich auf 0,24 EUR je Aktie sinken wird, erwarten Experten für 2025 einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 7,33 EUR, was ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Aktie andeutet.

