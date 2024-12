Die Bayer AG verzeichnet einen bedeutenden Erfolg in der klinischen Forschung mit ihrem Augenmedikament Eylea. In einer Phase-3-Studie zur Behandlung von Makulaödem bei retinalem Venenverschluss erreichte das Medikament Aflibercept 8 mg seinen primären Endpunkt. Die neue Dosierung, die nur alle acht Wochen verabreicht werden muss, erwies sich als ebenso wirksam wie die bisherige vierwöchentliche Behandlung mit 2 mg. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Eylea im Produktportfolio des Unternehmens, das bereits in über 50 Ländern für verschiedene Augenerkrankungen zugelassen ist.

Aktuelle Börsenentwicklung

Trotz der positiven Studienergebnisse steht die Bayer-Aktie unter Druck. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Rückgang von 1,1 Prozent auf 19,28 Euro. Dies markiert eine deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 36,09 Euro vom Januar 2024. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,985 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 27,22 Euro an.

