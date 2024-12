Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD intensiviert seine europäischen Expansionspläne mit einer strategischen Neuausrichtung. Das Unternehmen plant eine bedeutende Verzögerung seiner ursprünglich angestrebten Produktionsstart in Europa, wobei die Fertigung der beliebten Elektrofahrzeugmodelle nun erst im kommenden Jahr anlaufen soll. Parallel dazu erschließt BYD neue Märkte und bereitet den Eintritt in Estland vor, wo die ersten Auslieferungen ebenfalls für das nächste Jahr geplant sind.

Forschung und Entwicklung im Fokus

In einem wegweisenden Schritt zur Stärkung seiner technologischen Kompetenz investiert BYD verstärkt in den Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen errichtet ein neues Zentrum für Künstliche Intelligenz, das die Innovationskraft im Bereich der New Energy Vehicles (NEVs) weiter steigern soll. Diese Entwicklung unterstreicht BYDs Ambitionen, seine Position als führender Technologiekonzern im Bereich der Elektromobilität auszubauen.

