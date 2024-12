Die Atmosphäre bei Volkswagen bleibt angespannt, während sich die Tarifverhandlungen zwischen dem Automobilriesen und der IG Metall in die Länge ziehen. In Hannover ringen etwa 70 Vertreter beider Parteien in ihrer fünften Verhandlungsrunde um eine Lösung, die noch vor den Weihnachtsfeiertagen erreicht werden soll. Der Konzern sieht sich aufgrund seiner aktuellen wirtschaftlichen Situation gezwungen, eine zehnprozentige Lohnkürzung zu fordern. Die Gewerkschaft hingegen stemmt sich vehement gegen dauerhafte Gehaltseinbußen und fordert stattdessen umfassende Beschäftigungsgarantien für die gesamte Belegschaft von rund 130.000 Mitarbeitern.

Strukturelle Veränderungen im Fokus

Die nächtlichen Verhandlungsrunden brachten bislang keine Annäherung der Positionen. Besonders brisant ist die Situation, da neben den Gehaltsfragen auch mögliche Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum stehen. Die IG Metall beharrt auf dem Erhalt sämtlicher Standorte, während der Konzern nach Wegen sucht, seine Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

