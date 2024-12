DHL eCommerce und CTT Expresso haben eine wegweisende Kooperation angekündigt, die den E-Commerce- und Paketmarkt in Spanien und Portugal grundlegend verändern soll. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft erwirbt DHL eCommerce einen 25-prozentigen Anteil an CTT Expresso Portugal, während die CTT Group im Gegenzug eine gleichwertige Beteiligung an DHL eCommerce Spanien erhält. Beide Unternehmen haben die Option, ihre jeweiligen Anteile auf bis zu 49 Prozent zu erhöhen. Das Geschäft unterliegt noch den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Spezialisierte Aufgabenteilung geplant

Die neue Zusammenarbeit sieht eine klare Aufgabenteilung vor: In Portugal übernimmt CTT Expresso das komplette DHL eCommerce Geschäft und wird künftig für die Verarbeitung und Zustellung der Pakete verantwortlich sein. Auf dem spanischen Markt konzentriert sich DHL eCommerce auf das B2B-Segment, während CTT Express das B2C-Geschäft übernimmt. Durch diese strategische Neuausrichtung streben die Partner an, gemeinsam einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erwirtschaften.

