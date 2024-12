Die DHL Group verstärkt ihre Präsenz auf der iberischen Halbinsel durch eine wegweisende Partnerschaft mit CTT. Im Rahmen dieser strategischen Allianz erwirbt DHL eCommerce einen 25-prozentigen Anteil an CTT Expresso Portugal, während im Gegenzug die CTT Group eine gleichwertige Beteiligung an DHL eCommerce Spanien erhält. Beide Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre jeweiligen Anteile auf bis zu 49 Prozent zu erhöhen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das umfangreichste Liefer- und Zustellnetzwerk in Spanien und Portugal zu etablieren, wobei ein gemeinsamer Jahresumsatz von einer Milliarde Euro angestrebt wird.

Aktuelle Marktentwicklung

Die Börsenentwicklung der DHL-Aktie zeigt sich derzeit volatil. Nach einem Jahreshöchststand von 45,67 Euro im Januar 2024 verzeichnet das Papier aktuell einen Kurs von etwa 33,70 Euro. Analysten bleiben jedoch optimistisch: Das Analysehaus Bernstein Research bekräftigt seine "Outperform"-Einstufung mit einem Kursziel von 42,50 Euro. Trotz der gegenwärtigen Marktschwankungen deuten positive Entwicklungen im Luftfrachtgeschäft und eine Stabilisierung der Seefrachtraten auf verbesserte Geschäftsaussichten hin.

