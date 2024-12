Die BP-Aktie verzeichnete im Londoner Handel einen deutlichen Rückgang und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 3,79 und 3,81 GBP. Der Kurs liegt damit weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP vom April 2024, was einen Abstand von rund 30 Prozent markiert. Das aktuelle Handelsvolumen belief sich auf über 8,8 Millionen Aktien, während der Titel weiterhin mit den Herausforderungen eines schwächeren Marktumfelds kämpft. Besonders bemerkenswert ist der erhebliche Umsatzrückgang im vergangenen Quartal um 13,65 Prozent auf 36,35 Milliarden GBP.

Analysteneinschätzungen und Dividendenaussicht

Die Experten setzen ihr durchschnittliches Kursziel für die BP-Aktie bei 5,04 GBP an, was deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,603 USD. Zudem erwarten die Aktionäre eine höhere Dividendenausschüttung von voraussichtlich 0,305 USD je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,220 GBP entspricht.

