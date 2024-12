Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen spürbaren Rückgang, wobei der Kurs im Tagesverlauf um 0,7 Prozent auf 245,40 EUR sank. Trotz beeindruckender Quartalsergebnisse - mit einem Gewinn je Aktie von 5,50 EUR und einem Umsatzplus von 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden EUR - zeigten sich Anleger zurückhaltend. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 265,60 EUR vom Oktober 2024, von dem die Aktie derzeit etwa 8 Prozent entfernt liegt.

Positive Aussichten für Aktionäre

Für Aktionäre gibt es dennoch erfreuliche Perspektiven: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,65 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 7,20 EUR darstellt. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 272,57 EUR an. Der nächste wichtige Termin für Anleger ist die Präsentation der Q4 2024-Kennzahlen am 13. März 2025.

