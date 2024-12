Die BMW-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag eine rückläufige Tendenz an der XETRA-Börse. Das Wertpapier bewegte sich in einer Handelsspanne zwischen 76,90 und 78,38 EUR, wobei der Handelstag mit einem leichten Minus abgeschlossen wurde. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz des aktuellen Kursrückgangs immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR notiert. Analysten bleiben weiterhin optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 86,75 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftszahlen im Fokus

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Automobilherstellers zeigen eine herausfordernde Geschäftsentwicklung. Der Umsatz im vergangenen Quartal belief sich auf 32,41 Milliarden EUR, was einen Rückgang von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Auch das Ergebnis je Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 4,21 EUR auf 0,63 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 12,73 EUR, während die prognostizierte Dividende bei 4,64 EUR liegt.

