Die Unilever-Aktie verzeichnete im Londoner Handel einen deutlichen Rückgang und notierte am Nachmittag bei 45,60 GBP, was einem Minus von 1,0 Prozent entspricht. Seit Handelsbeginn bei 45,83 GBP zeigt sich damit eine kontinuierliche Abwärtsbewegung. Bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit etwa 10,39 Prozent unter diesem Höchststand, aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP vom Januar 2024.

Positive Dividendenprognose für Anleger

Trotz der aktuellen Kursschwäche gibt es erfreuliche Nachrichten für Anleger: Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,78 EUR je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,93 GBP, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 2,91 EUR.

