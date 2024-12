Die Aixtron SE verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur, während der Aktienkurs weiterhin unter Druck steht. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Herzogenrather Halbleiterausrüster auf 2,93 Prozent reduziert, womit die wichtige 3-Prozent-Schwelle unterschritten wurde. Zusammen mit den Instrumenten hält BlackRock nun insgesamt 4,15 Prozent an Aixtron, was einem leichten Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung entspricht.

Deutliche Kursverluste seit Jahresbeginn

Die Aktie des TecDAX-Unternehmens steht derzeit bei 13,97 Euro und verzeichnet damit einen Abschlag von 1,0 Prozent im XETRA-Handel. Besonders bemerkenswert ist der massive Wertverlust seit dem 52-Wochen-Hoch von 39,10 Euro Anfang Januar 2024, was einem Rückgang von über 64 Prozent entspricht. Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 Euro.

