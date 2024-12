Die Raiffeisen Bank International (RBI) steht kurz vor einem wichtigen Wendepunkt im milliardenschweren Rechtsstreit in Russland. Während die österreichische Bank mit den rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist, zeigt der Aktienkurs eine leichte Schwäche. Am 20. Dezember schloss die Aktie bei 19,35 EUR, was einem Rückgang von 1,05 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 6,4 Milliarden EUR.

Positive Monatsentwicklung trotz Unsicherheiten

Trotz der aktuellen Spannungen konnte die RBI-Aktie im letzten Monat um 5,45 Prozent zulegen. Die Bank, die eine bedeutende Präsenz in Zentral- und Osteuropa unterhält, zahlte im Jahr 2024 eine Dividende von 1,25 EUR je Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,67 zeigt sich die Aktie fundamental solide positioniert.

