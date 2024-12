Die australische Bergbaugesellschaft Carnavale Resources verzeichnet in den letzten Handelstagen eine signifikante Kurskorrektur. Der Aktienkurs fiel am 20. Dezember 2024 um 11,11 Prozent auf 0,002 EUR, was die anhaltende Schwächephase des Unternehmens unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des in Mount Hawthorn ansässigen Explorationsunternehmens beläuft sich aktuell auf 8,2 Millionen EUR.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzkennzahlen zeigen eine herausfordernde Situation: Das Unternehmen weist für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen negativen Cash-Flow von 0,4 Millionen EUR auf. Mit einem KGV von -16,08 und einem KUV von 32,16 spiegelt sich die aktuelle operative Lage des Rohstoffexplorers auch in den fundamentalen Kennzahlen wider.

Anzeige