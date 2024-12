Die TAG Immobilien AG verzeichnet zum Jahresende 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Die Privatbank Berenberg hat am 20. Dezember ihre "Buy"-Einstufung für den MDAX-notierten Immobilienkonzern mit einem Kursziel von 19 Euro bekräftigt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 14,25 Euro, was einem Anstieg von 2,01 Prozent zum Vortag entspricht.

Kursentwicklung und Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro zählt TAG Immobilien zu den bedeutenden Akteuren im deutschen Immobiliensektor. In den kommenden Wochen stehen wichtige Termine an, darunter die Barclays European Real Estate Equity & Credit Conference am 9. Januar 2025 und das ODDO BHF Forum am 10. Januar 2025.

