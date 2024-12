Die Solvay-Aktie zeigt sich zum Jahresausklang 2024 weitgehend stabil mit einem aktuellen Kurs von 30,59 EUR (Stand: 21. Dezember). Im Monatsvergleich verzeichnete das Papier des belgischen Chemiekonzerns einen Rückgang von 6,48 Prozent, konnte jedoch auf Jahressicht ein Plus von 15,90 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 3,3 Milliarden EUR.

Dividendenausschüttung in Sicht

Für Aktionäre steht zu Beginn des kommenden Jahres eine Zwischendividende von 0,81 EUR je Aktie an, die am 15. Januar 2025 zur Auszahlung kommt. Eine weitere Dividendenzahlung in Höhe von 0,57 EUR ist für den 3. Juni 2025 geplant.

