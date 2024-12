Die Rambus Inc., ein führender Anbieter von Halbleiterprodukten, verzeichnet zum Jahresende eine verhaltene Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des Unternehmens notierte am 21. Dezember bei 50,41 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,08 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Technologieunternehmens beläuft sich derzeit auf 5,4 Milliarden EUR.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einem monatlichen Rückgang von 7,67 Prozent spiegelt die Kursentwicklung die aktuellen Herausforderungen im Halbleitersektor wider. Trotz der jüngsten Kursschwäche liegt die Aktie weiterhin 33,01 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Distanz von 38,82 Prozent besteht.

