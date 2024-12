Die Alphabet-Aktie setzt ihren positiven Trend zum Jahresende fort und verzeichnete am 21. Dezember einen Kursanstieg von 0,48 Prozent auf 186,16 EUR. Die beeindruckende Monatsentwicklung von plus 15,34 Prozent unterstreicht die starke Position des Technologiekonzerns im Dezember. Mit einer Marktkapitalisierung von 1.023,9 Milliarden Euro gehört der Google-Mutterkonzern weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen weltweit.

Dividendenkontinuität zum Jahresende

Der Konzern zahlt seinen Aktionären auch zum Jahresende 2024 eine stabile vierteljährliche Dividende von 0,20 USD. Diese Ausschüttung ergänzt die positive Kursentwicklung, die sich über das gesamte Jahr erstreckte - die Aktie liegt aktuell 45,85 Prozent über dem Vorjahreswert.

