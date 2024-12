Die Tilray Inc. verzeichnet zum Jahresende eine deutliche Schwächephase an der Börse. Der Cannabis-Konzern erreichte am 21. Dezember 2024 mit einem Kurs von 1,18 EUR einen kritischen Punkt, wobei die Aktie im Monatsvergleich bereits 7,09 Prozent an Wert eingebüßt hat. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 1,1 Milliarden Euro bei 903,3 Millionen ausstehenden Aktien.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die finanziellen Indikatoren zeigen eine angespannte Situation. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 1,35, während das Unternehmen einen negativen Cash-Flow von 30,9 Millionen Euro aufweist. Im Jahresvergleich verzeichnet die Aktie einen Wertverlust von 35,16 Prozent und notiert damit zwar 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, aber deutlich unter dem Jahreshoch.

