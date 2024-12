Die Hensoldt AG verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine rückläufige Kursentwicklung. Der aktuelle Aktienkurs des Rüstungselektronikherstellers liegt bei 33,36 Euro, was einen spürbaren Rückgang im Vergleich zu den Vorwochen darstellt. Diese Entwicklung reiht sich in die allgemeine Schwäche der Rüstungsaktien am deutschen Aktienmarkt ein, die zum Jahresende den gesamten Sektor erfasst hat.

Marktposition und aktuelle Bewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden Euro und 115,5 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Hensoldt ein bedeutender Akteur im Verteidigungssektor. Der Monatsverlust beläuft sich auf 7,48 Prozent, während die Aktie im Jahresvergleich dennoch ein Plus von 40,41 Prozent aufweist.

