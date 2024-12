Die Baxter International Aktie setzt ihren negativen Trend in den letzten Dezembertagen 2024 weiter fort. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 29,23 USD, was einem Monatsverlust von 13,29 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Gesundheitsunternehmens beträgt derzeit 14,3 Milliarden Euro. Besonders beachtenswert ist die jüngste Entwicklung bei der Dividendenpolitik: Die vierteljährliche Dividende wurde im November 2024 auf 0,17 USD reduziert, nachdem sie in den vorherigen Quartalen noch bei 0,29 USD lag.

Aktuelle Kennzahlen

Der Kurs liegt aktuell nur 2,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief und weist im Jahresvergleich einen Rückgang von 24 Prozent auf. Mit einem Tagesverlust von 0,24 Prozent setzt sich die negative Kursentwicklung der vergangenen Wochen fort.

