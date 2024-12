Die SÜSS MicroTec SE verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine beachtliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Halbleiterausrüsters stieg zum Vortag um 2,37 Prozent auf 53,55 USD. Die monatliche Entwicklung zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend mit einem Plus von 9,62 Prozent, während im Jahresvergleich sogar ein Zuwachs von 59,71 Prozent zu verbuchen ist.

Dividende und Marktkapitalisierung

Das Garchinger Technologieunternehmen, das sich auf Anlagen für die Mikroelektronikfertigung spezialisiert hat, schüttet für das Jahr 2024 eine Dividende von 0,20 EUR aus. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 952,9 Millionen Euro bei 19,1 Millionen ausstehenden Aktien.

