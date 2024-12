Die DocMorris AG verzeichnete am letzten Handelstag des Jahres 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des führenden europäischen Online-Apothekenunternehmens stieg um 0,36 Prozent auf 22,30 EUR. Besonders bemerkenswert war die starke Performance am Vormittag, als die Aktie in der SIX SX-Sitzung einen Zuwachs von 4,7 Prozent auf 20,98 CHF erreichte.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Bei einer Marktkapitalisierung von 320,4 Millionen Euro und 14,4 Millionen ausstehenden Aktien weist das Unternehmen aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,91 auf. Die nächsten Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 wird DocMorris voraussichtlich am 13. März 2025 präsentieren.

