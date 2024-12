Die BYD Electronic-Aktie demonstriert zum Jahresende 2024 eine bemerkenswerte Dynamik an den Börsen. Der Technologiekonzern verzeichnet aktuell einen Kurs von 5,283 Euro (Stand: 28. Dezember, 12:04 Uhr) und konnte damit einen Anstieg von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag erzielen. Besonders hervorzuheben ist die starke monatliche Performance mit einem Plus von 25,55 Prozent, die das wachsende Anlegerinteresse an dem chinesischen Elektronikkomponentenhersteller widerspiegelt.

Fundamentaldaten bestätigen positive Entwicklung

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 11,9 Milliarden Euro. Mit einem KGV von 18,50 für das Jahr 2024 und einer robusten Positionierung im Bereich der Mobiltelefon-Komponenten zeigt sich das Unternehmen gut aufgestellt. Die Aktie notiert derzeit 46,86 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was die positive Entwicklung des vergangenen Jahres unterstreicht.

