Die Metalla Royalty and Streaming Aktie verzeichnete am 28. Dezember 2024 einen moderaten Anstieg von 0,41 Prozent und schloss bei 2,47 EUR. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum generellen Monatstrend, der einen Rückgang von 14,46 Prozent aufweist. Das in Vancouver ansässige Edelmetall-Lizenzgebühren-Unternehmen, das sich auf Gold- und Silbervorkommen spezialisiert hat, bewegt sich damit aktuell 14,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 225,0 Millionen EUR und 91,8 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Unternehmen trotz der jüngsten Kursschwankungen stabil. Der aktuelle Kurs liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, mit einer Differenz von 54,86 Prozent.

