Die FuelCell Energy Aktie verzeichnet zum Jahresende 2024 eine herausfordernde Marktphase. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von lediglich 6,7 Millionen Euro und 20,4 Millionen ausstehenden Aktien spiegelt sich die angespannte Situation des Brennstoffzellen-Spezialisten deutlich wider. Der Technologiekonzern aus Danbury, Connecticut, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen-Kraftwerken spezialisiert hat, kämpft weiterhin mit negativen Finanzkennzahlen.

Operative Entwicklung unter Druck

Die operative Entwicklung des Unternehmens zeigt sich durch einen negativen Cashflow von 100 Millionen US-Dollar in 2024 deutlich belastet. Pro Aktie entspricht dies einem Verlust von 6,88 USD, was sich in einem negativen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -0,04 niederschlägt.

