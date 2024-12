Die RTL Group verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Mediengigant schloss am 28. Dezember bei 26,88 Euro, was einem Anstieg von 0,09 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Monatsentwicklung, bei der die Aktie einen Zuwachs von 10,37 Prozent erreichen konnte. Die Dividendenzahlung belief sich im Jahr 2024 auf 2,34 Euro je Aktie.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,63 für das laufende Jahr 2024 zeigt sich das Unternehmen fundamental solide aufgestellt. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 7,74, was im Branchenvergleich als niedrig einzustufen ist.

