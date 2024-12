Der Aktienkurs des biopharmazeutischen Unternehmens Beyond Air verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 erhebliche Verluste. Am 28. Dezember fiel der Kurs um 11,06 Prozent auf 0,37 EUR. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung von Stickstoffmonoxid-Generatoren spezialisiert hat, beläuft sich aktuell auf 31,2 Millionen EUR. Der jüngste Kursverlust reiht sich in eine negative Monatsentwicklung ein, die ein Minus von 22,92 Prozent aufweist.

Finanzkennzahlen spiegeln operative Herausforderungen wider

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens verdeutlichen die schwierige Situation: Für das Geschäftsjahr 2024 weist Beyond Air einen negativen Cash-Flow von 56,0 Millionen EUR auf, was einem Cash-Flow pro Aktie von -0,78 EUR entspricht. Mit einem Fehlbetrag von 60,2 Millionen EUR im laufenden Geschäftsjahr zeigt sich die angespannte operative Lage des Medizintechnikunternehmens.

