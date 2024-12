Basel - Roche-CEO Thomas Schinecker bescheinigt dem Pharmakonzern in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» ein sehr gesundes Geschäft. Zudem habe Roche kein Wachstumsproblem und ein Stellenabbau stehe nicht bevor. Als «innovatives Unternehmen» arbeite Roche immer an der Grenze dessen, was die Forschung heute weiss, so Schinecker gegenüber der Zeitung. Dafür müssten Risiken eingegangen werden. Priorisierung sei wichtig und gewisse Projekte hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...