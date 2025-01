DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Tokio ruht der Handel wegen eines Bankfeiertags.

FREITAG: In Tokio ruht der Handel wegen eines Bankfeiertags.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (November: 51,5) Punkte. Der Index war damit den dritten Monat in Folge im Wachstumsmodus. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember auf 50,1 (Vormonat: 50,3) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,7 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 19.661,72 -2,0% Kospi 2.398,94 -0,0% Shanghai-Composite 3.268,17 -2,5% S&P/ASX 200 8.201,20 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Getrübt wird das Sentiment von Konjunkturdaten aus China. Die Börsen folgen zudem schwachen Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten Gewinnmitnahmen zum Jahresende belastet. Deutlich nach unten geht es an den chinesischen Börsen, nachdem Konjunkturdaten einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit im Land aufzeigten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 50,5, verglichen mit 51,5 im November. Damit liegt er aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Die offiziellen Daten am Dienstag hatten ebenfalls eine Abschwächung gezeigt. Bei den Anlegern sei die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA unter der Präsidentschaft Donald Trumps weiter groß, heißt es aus dem Markt. In Südkorea hat der Kospi anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Die Aktie von Rainbow Robotics macht einen Kurssprung um rund 30 Prozent, nachdem Samsung Electronics (-0,9%) seinen Anteil an dem Unternehmen aufgestockt hat.

WALL STREET

Montag, 30.12. INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.573,73 -1,0% -418,48 +13,0% S&P-500 5.906,94 -1,1% -63,90 +23,8% Nasdaq-Comp. 19.486,79 -1,2% -235,25 +29,8% Nasdaq-100 21.197,09 -1,3% -275,93 +26,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 863 Mio 776 Mio Gewinner 1.765 985 Verlierer 1.014 1.808 Unverändert 70 61

Montag 30.12.24

Schwächer - Gewinnmitnahmen bestimmten am Montag erneut das Geschehen an den US-Börsen. Sinkende Anleiherenditen stützten nicht. Konjunkturseitig überraschte der Einkaufsmanager-Index Chicago negativ. Er fiel im Dezember, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Die ausstehenden Häuserverkäufe stiegen hingegen im November den vierten Monat in Folge. Marktteilnehmer interpretierten dies als ein Zeichen, dass Kaufinteressenten nicht mehr mit weiter sinkenden Hypothekenzinsen rechnen. Der Kurs des Dow-Schwergewichts Boeing fiel um 2,3 Prozent, nachdem er im frühen Handel um über 5 Prozent abgerutscht war. In Südkorea war am Sonntag eine Boeing-Maschine der Fluggesellschaft Jeju Air von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Für die Tesla-Aktie ging es um weitere 3,3 Prozent nach unten, womit sich die Gewinnmitnahmen den dritten Handelstag in Folge fortsetzten. Die Aktie von Vera Bradley machte einen Satz von 8,6 Prozent. Der größte Aktionär des Modekonzerns fordert eine Überprüfung der Strategie, darunter auch die Möglichkeit eines Verkaufs. Unterschiedlich tendieren die am Freitag abverkauften Chip-Werte. Während sich Nvidia um 0,4 Prozent erholten, fielen Broadcom um weitere 2,6 Prozent.

US-ANLEIHEN (30.12.24)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,25 -7,5 4,33 -16,9 5 Jahre 4,37 -9,4 4,46 36,8 7 Jahre 4,45 -10,1 4,55 48,2 10 Jahre 4,54 -8,5 4,63 66,2 30 Jahre 4,76 -5,9 4,82 79,1

Anleihen waren am Montag gesucht, nachdem die Rendite der zehnjährigen Titel am Freitag auf ein Mehrmonatshoch von über 4,60 Prozent gestiegen war. Das rege Interesse drückte die Zehnjahresrendite wieder unter diese Marke.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0362 +0,1% 1,0357 1,0408 +0,1% EUR/JPY 162,45 -0,3% 162,89 162,49 -0,3% EUR/GBP 0,8270 -0,1% 0,8276 0,8289 -0,1% GBP/USD 1,2531 +0,1% 1,2515 1,2555 +0,1% USD/JPY 156,76 -0,3% 157,28 156,15 -0,3% USD/KRW 1.466,77 -0,6% 1.475,45 1.472,27 -0,6% USD/CNY 7,1890 -0,3% 7,2092 7,1919 -0,3% USD/CNH 7,3206 -0,2% 7,3340 7,3203 +2,0% USD/HKD 7,7734 +0,1% 7,7684 7,7630 +0,1% AUD/USD 0,6216 +0,4% 0,6188 0,6219 +0,5% NZD/USD 0,5614 +0,3% 0,5599 0,5631 +0,3% Bitcoin BTC/USD 95.444,25 +0,9% 94.619,30 92.717,00 +0,8%

Der Dollar zeigte sich am Montag ungeachtet der sinkenden Anleiherenditen mit Aufschlägen. Der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Teilnehmer verwiesen aber auf dünne Umsätze vor dem Jahreswechsel. Nach den kräftigen Gewinnen in der zweiten Jahreshälfte dürfte der Greenback das Jahr in der Nähe seines Zweijahreshochs beenden. Die US-Währung ist aufgrund der starken US-Wirtschaft und der Erwartung, dass weitere Zinssenkungen der US-Notenbank begrenzt sein werden, zuletzt stark gestiegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,86 71,72 +0,2% +0,14 +0,2% Brent/ICE 74,78 74,64 +0,2% +0,14 -0,1%

Die Ölpreise legten leicht zu und bauten damit ihre erhöhten Niveaus vom Freitag noch etwas aus. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,55 Prozent auf 70,99 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf den am Freitag vermeldeten fünften wöchentlichen Rückgang der US-Lagerbestände in Folge. Die Umsätze seien aber aufgrund der Feiertage und der Aktivitäten zum Jahresende gedämpft, so Antonio Di Giacomo von XS.com.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.634,07 2.624,27 +0,4% +9,81 +0,4% Silber (Spot) 29,36 28,88 +1,7% +0,49 +1,7% Platin (Spot) 917,05 907,00 +1,1% +10,05 +1,1% Kupfer-Future 4,05 4,03 +0,5% +0,02 +0,5%

Der festere Dollar drückte am Montag den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 2.608 Dollar. Am Markt setze sich mehr und mehr die Meinung durch, dass die neue US-Regierung unter dem gewählten Präsidenten Trump mit ihrer Politik den Goldpreis deckeln könnte, sagte Rania Gule von XS.com. Zwar könnten neue Zölle und eine restriktivere Handelspolitik die Risikoaversion der Anleger befeuern, doch könnte nach Meinung der Analystin das Interesse an Gold gedämpft werden, wenn auf der anderen Seite die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen langsamer senken würde. Aktuell würden am Markt für 2025 nur zwei Zinssenkungen erwartet, fügte sie hinzu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA / CHINA

Das US-Finanzministerium hat den Bankenausschuss des US-Senats am Montag darüber informiert, dass es Opfer eines aus China gesteuerten Hacker-Angriffs wurde. Die Hacker hätten sich Zugang zu mehreren Benutzerarbeitsplätzen und bestimmten, nicht als geheim eingestuften Dokumenten verschafft.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Bruttoinlandsprodukt wuchs nach Angaben von Präsident Xi Jinping im Jahr 2024 um etwa 5 Prozent. Die Wirtschaft des Landes sei im Laufe des Jahres insgesamt stabil gewesen und mache Fortschritte, so Xi am Dienstag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Rede. Die Angaben sind ein weiteres Zeichen dafür, dass eine Reihe politischer Maßnahmen Ende des Jahres dazu beigetragen hat, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die offiziellen Ziele erreicht hat. Mit Blick auf das Jahr 2025 sagte Xi, die Regierung werde eine "proaktivere" makroökonomische Politik betreiben und die Wirtschaft weiterhin unterstützen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

AUTOSEKTOR CHINA

