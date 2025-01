DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Moskau bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum neuen Jahr geschlossen. In Tokio findet wegen eines Bankfeiertags kein Handel statt.

MONTAG: In Helsinki und Stockholm ruht der Börsenhandel wegen des Dreikönigstags. In Moskau bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum neuen Jahr bis einschließlich Mittwoch geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Telekom will im Rahmen ihres kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramms bis Anfang April die erste Tranche starten und eigene Anteile für gut eine halbe Milliarde Euro erwerben. Im Zeitraum 3. Januar bis spätestens 4. April sollen Aktien für bis zu 550 Millionen Euro gekauft werden, teilte der DAX-Konzern mit. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel vom 2. Januar würde dies bis zu 18.854.988 Aktien umfassen. Der Bonner Konzern hatte im Oktober angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu erwerben. Die zurückgekauften Aktien sollen überwiegend eingezogen und zu einem geringen Teil für die Bedienung von Vergütungsprogrammen verwendet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: + 7.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,1% - US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe PROGNOSE: 48,0 Punkte zuvor: 48,4 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 20.128,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.930,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 21.239,50 +0,3% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.219,63 -1,3% Hang-Seng-Index 19.689,30 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 133,45% +16 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 20.024,66 +0,6% DAX-Future 20.089,00 +0,6% XDAX 19.949,70 +0,6% MDAX 25.718,85 +0,5% TecDAX 3.436,62 +0,6% EuroStoxx50 4.917,88 +0,4% Stoxx50 4.338,81 +0,7% Dow-Jones 42.392,27 -0,4% S&P-500-Index 5.868,55 -0,2% Nasdaq-Comp. 19.280,79 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,29 +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach einem gut behaupteten Start in das Jahr werden die Aktienmärkte am Freitag knapp behauptet erwartet. Eine klare Tendenz zeichnet sich bisher noch nicht ab, dafür sind die Umsätze bisher auch noch zu gering. Erst kommende Woche sollten diese leicht anziehen. Auffallend schwach tendiert derweil der Euro, er notiert auf dem niedrigsten Niveau seit Herbst 2022. Diverse Marktstrategen gehen davon aus, dass das Währungspaar in diesem Jahr noch die Parität sehen wird. Derweil ist die Euro-Schwäche für Vermögensverwalter Thomas Altman von QC Partner ein zweischneidiges Schwert: zum einen werden in Dollar gehandelte Importe in der Eurozone teurer. Und das treffe insbesondere auf Energieimporte zu. Damit bestehe auch die Gefahr, dass der schwache Euro über höhere Importpreise die Inflation neu entfache. In der Folge könnten die Erwartungen an Zinssenkungen durch die EZB sinken, die Hoffnung auf niedrigere Zinsen war jüngst ein Kaufargument für Aktien. Auf der anderen Seite werden Produkte aus der Eurozone zwar günstiger und damit attraktiver. Das helfe allerdings nur den Branchen, die im Produktionsprozess nur wenig teuer importierte Energie einsetzen müssten.

Rückblick: Etwas fester - Nach einem gut behaupteten Start drehten die Indizes zunächst ins Minus, ehe sie am Nachmittag wieder anzogen - gestützt von Kursgewinnen an der Wall Street, aber auch dem zum Dollar deutlich nachgebenden Euro. Schwache Wirtschaftsdaten aus China belasteten derweil über den Tag gesehen kaum. Unter den Subindizes schlossen jene der Banken (-0,3%) und der Autohersteller (-0,6%) am schwächsten. Vestas profitierten von einer Studie von JP Morgan, in der die gute Auftragslage thematisiert wurde. Die Aktie schloss 6,8 Prozent im Plus. Auch andere Branchenwerte wie Nordex (+4,3%), Siemens Energy (+0,9%) oder SMA Solar (+10,6%) lagen auffallend fest im Markt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Mit plus 3,7 Prozent waren Airbus DAX-Tagesgewinner. Für Käufe sorgte die nicht abreißende Serie negativer Nachrichten rund um den Konkurrenten Boeing angesichts der jüngsten Katastrophe in Südkorea. Gesucht waren im DAX auch die Versorger RWE (+2,5%) und Eon (+2,3%). Für Kursverluste bei United Internet (-2,2%) und der Tochter 1&1 (-5,7%) sorgten Wechsel im Amt der Finanzchefs. Nachdem Baywa zwischen den Jahren ein langfristiges Sanierungskonzept vorgelegt hatte, ging es für die Aktie um weitere knapp 20 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels Unternehmensnachrichten zeigten sich bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten. In der Breite kamen die Kurse etwas zurück, nachdem die US-Börsen nach dem Handelsende in Deutschland etwas nachgegeben hatten. Elmos wurden nicht von der Nachricht bewegt, dass der Vertrag mit dem Vorstandschef verlängert wurde.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Bremsend wirkte der sehr feste Dollar. Hintergrund waren neue US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen waren und den robusten Zustand der US-Wirtschaft untermauerten, was eher gegen weiter sinkende Zinsen spricht. Ohnehin hatte die US-Notenbank zuletzt falkenhafte Töne angeschlagen und ein langsameres Vorgehen bei weiteren Zinssenkungen avisiert. Tesla rutschten um 6,1 Prozent ab, nachdem der E-Autobauer im letzten Quartal 2024 mit seinen Auslieferungen die Erwartungen verfehlt hatte. Im Dow lagen Boeing (-2,9%) und Apple (-2,6%) ganz am Ende. Apple seien von Sorgen über Verkaufsrückgänge des iPhones, insbesondere in China, belastet worden, zumal Apple dort auch Preisnachlässe angekündigt habe, hieß es. Allerdings hatte die Aktie auch erst am 26. Dezember ein Rekordhoch erreicht. Auf der Boeing-Aktie lastete weiter die jüngste Katastrophe einer 737-800-Maschine in Südkorea. Tagessieger im Dow waren Nvidia (+3,0%), die neben anderen Halbleiteraktien zum Ausklang 2024 deutlicher nachgegeben hatten.Synaptics machten einen Satz um gut 8 Prozent. Das Softwareunternehmen kooperiert mit Google (+0,1%) bei der Verbesserung Künstlicher Intelligenz für das Internet der Dinge.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 -0,0 4,24 0,3 5 Jahre 4,37 -1,4 4,38 -1,2 7 Jahre 4,47 -1,5 4,48 -1,5 10 Jahre 4,56 -1,3 4,57 -1,1 30 Jahre 4,78 -0,3 4,78 0,0

Die Anleiherenditen gingen nach einer kleinen Berg- und Talfahrt einen Tick niedriger aus dem Tag. Der Markt habe unter anderem eine inflationstreibende Politik unter dem designierten Präsident Donald Trump gespielt, was Zinssenkungen erschweren würde, hieß es. Die Zehnjahresrendite lag mit 4,56 Prozent praktisch auf einem Einjahreshoch.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0272 +0,1% 1,0266 1,0258 -0,8% EUR/JPY 161,57 -0,0% 161,65 161,47 -0,8% EUR/CHF 0,9363 -0,0% 0,9365 0,9359 -0,2% EUR/GBP 0,8287 -0,1% 0,8291 0,8292 +0,1% USD/JPY 157,31 -0,1% 157,47 157,40 -0,0% GBP/USD 1,2396 +0,1% 1,2382 1,2370 -1,0% USD/CNH 7,3355 -0,1% 7,3403 7,3382 0% Bitcoin BTC/USD 96.697,30 -0,2% 96.862,95 96.595,45 +2,2%

Der Dollar zog mit der Aussicht auf ein langsameres Zinssenkungstempo in den USA auf breiter Front stark an, zum Euro um fast 1 Prozent auf 1,0264 Dollar. Das ist der höchste Stand seit über zwei Jahren.

Der Euro verharrt am Freitagmorgen auf seinem Zweijahrestief zum Dollar. Am Markt geht man davon aus, dass der designierte US-Präsident Donald Trump mit seinem angekündigten politischen Kurs, der höhere Zölle und Steuersenkungen vorsieht, die Inflation anheizt und damit etwaigen Zinssenkungen in den USA Grenzen setzen wird. Doch könnten Anleger hier falsch liegen, warnen Analysten. So habe Trump in seiner ersten Amtszeit auf einen schwächeren Greenback gesetzt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,26 73,13 +0,2% +0,13 +2,1% Brent/ICE 76,03 75,93 +0,1% +0,10 +1,6%

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,9 Prozent an. Im Handel sei eine Belebung der chinesischen Nachfrage gespielt worden, auch weil Chinas Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache Zuversicht mit Blick auf die heimische Wirtschaft ausgestrahlt habe, hieß es. Daneben wurde auf höhere Gaspreise verwiesen. In Europa stieg der Gaspreis auf ein 14-Monatshoch vor dem Hintergrund niedriger Temperaturen aber auch des Stopps russischer Gaslieferungen durch die Ukraine nach Europa. Dass die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche weniger stark zurückgingen als erwartet, kam dagegen nicht an, auch nicht, dass die Benzinvorräte deutlich stiegen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 03, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.657,40 2.658,20 -0,0% -0,80 +1,3% Silber (Spot) 29,55 29,63 -0,3% -0,07 +2,3% Platin (Spot) 927,38 920,25 +0,8% +7,13 +2,3% Kupfer-Future 4,02 4,03 -0,1% -0,00 -0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Trotz des festen Dollar stieg der Goldpreis kräftig, und zwar um knapp 36 Dollar auf 2.660 je Feinunze. Marktexperte Joseph Dahrieh von Tickmill sprach von vielversprechenden Aussichten für das als sicherer Hafen geltende Edelmetall und verwies dazu auf andauernde geopolitische wie wirtschaftliche Unsicherheiten und fortgesetzte Goldkäufe von Notenbanken.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CHINA - USA

China hat das neue Jahr mit einer Breitseite gegen US-Rüstungsunternehmen gestartet und reagiert damit auf die kürzlich von der Biden-Administration angekurbelte Waffenverkäufe nach Taiwan. Dazu warnte Peking des designierten Präsidenten Donald Trump erneut vor Instrumenten, die Peking zum Schutz nationaler Interessen einsetzen könne. Das chinesische Handelsministerium setzte 10 Unternehmen auf eine schwarze Liste "unzuverlässiger Unternehmen", die von Geschäften in China ausgeschlossen sind. Dazu kündigte es an, weitere 28 Unternehmen vom Kauf nicht näher bezeichneter Komponenten, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, auszuschließen.

INNENPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreanischen Ermittlern ist es nicht gelungen, den angeklagten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu verhaften. Ein Versuch wurde von seinen Leibwächtern vereitelt. Yoon, gegen den unter anderem wegen Aufruhrs ermittelt wird und der des Amtes enthoben werden soll, hat drei Aufforderungen, zu Befragungen zu erscheinen, zurückgewiesen.

KLIMA-ALLIANZ BANKEN

Nach dem Abgang der US-Großbanken Morgan Stanley, Citigroup und Bank of America in dieser Woche könnte auch JP Morgan die Net-Zero Banking Alliance verlassen. Die Bank erwäge ebenfalls einen Rückzug aus der Klima-Allianz, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Goldman Sachs und Wells Fargo hatten die von den Vereinten Nationen gestützte Initiative bereits im Dezember verlassen. Die jüngsten Abgänge aus der Koalition spiegeln einen breiten Rückzug von Unternehmen aus Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Initiativen im Vorfeld der zweiten Trump-Regierung wider.

SOLARIS

Das Berliner Fintech steht nach Informationen des Handelsblatts kurz vor dem Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. Dabei werde das Unternehmen vermutlich rund 150 Millionen Euro einsammeln, sagten zwei mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.

ELMOS SEMICONDUCTOR

Vorstandschef Arne Schneider bleibt weitere fünf Jahre bis Ende Dezember 2030 bei dem Halbleiterhersteller.

ESSILORLUXOTTICA

hat das Startup-KI-Unternehmen Pulse Audition übernommen, mit dem man in den Markt der Hörakustik vorstoßen will. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.