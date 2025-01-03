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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
03.01.2025 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 03

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF25,130,254.00003.7923 USDIE00BLRPQH0202 January 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF13,801,519.0000 8.0694 USDIE00BJXRZJ4002 January 2025

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,224,930.00004.3466 USDIE00BLRPRQ96 02 January 2025

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF15,003,889.00004.5298 USDIE00BLRPRR0402 January 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF256,771.00005.4339 USDIE000RMSPY3902 January 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF2,584,349.00004.7944 USDIE000PY7F8J902 January 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF17,879,403.00004.8404 USDIE000QUCVEN902 January 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF4,954,099.00005.8480 USDIE000GA3D48902 January 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF4,528,926.00007.1665 USDIE0003A512E402 January 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF930,000.00004.5583 USDIE000O5M6XO102 January 2025

© 2025 PR Newswire
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