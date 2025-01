Die dänische Medizintechnikfirma Coloplast verzeichnete einen erfreulichen Jahresauftakt an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 3. Januar um 0,81 Prozent auf 105,63 EUR, was einer absoluten Zunahme von 0,85 EUR entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 22,2 Milliarden EUR behält der Spezialist für Medizinprodukte seine starke Position im Gesundheitssektor bei.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich solide. Für das Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,73 prognostiziert. Der Cashflow pro Aktie beläuft sich auf 13,16 EUR, was bei der aktuellen Anzahl von 210,2 Millionen ausstehenden Aktien auf eine gesunde operative Entwicklung hindeutet.

Anzeige

Coloplast-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Coloplast-Analyse vom 4. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Coloplast-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Coloplast-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Coloplast: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...