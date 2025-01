Die IT-Dienstleistungsaktie Adesso verzeichnete am 03. Januar 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 4,97% an der deutschen Börse. Der Handelstag schloss mit einem Kurs von 91,40 EUR, was die positive Entwicklung des Dortmunder Unternehmens im neuen Jahr unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des Softwareentwicklers liegt aktuell bei 584,4 Millionen Euro bei insgesamt 6,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Monatliche Performance zeigt aufwärts

Im Monatsvergleich konnte die Adesso-Aktie um 4,16% zulegen. Der aktuelle Kurs liegt damit 39,55% über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 33,04% besteht. Am heutigen Handelstag (04. Januar) verzeichnet die Aktie einen leichten Rückgang von 0,11% auf 91,40 EUR.

