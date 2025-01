Die Krones-Aktie zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 in einer robusten Verfassung. Am 2. Januar überschritt das Papier des Verpackungstechnik-Spezialisten mit einem Kurs von 121,40 Euro die wichtige 50-Tage-Linie, was auf eine gefestigte Marktposition hindeutet. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 3,8 Milliarden Euro bei 31,6 Millionen ausstehenden Aktien.

Aktuelle Kursentwicklung

Der Aktienkurs notiert bei 120,40 Euro (Stand: 4. Januar 2025, 13:00 Uhr) und zeigt damit im Monatsvergleich ein Plus von 0,84 Prozent. Im Jahresvergleich verzeichnet die Aktie einen Zuwachs von 10,81 Prozent und liegt aktuell 11,09 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

