Die Bristol-Myers Squibb Company hat zum Jahresbeginn 2025 ihre vierteljährliche Dividende auf 0,62 USD angehoben, was eine Steigerung gegenüber der Oktober-Ausschüttung von 0,60 USD darstellt. Der Pharmakonzern, der eine Marktkapitalisierung von 111,3 Milliarden Euro aufweist, verzeichnete in den letzten Handelstagen eine leichte Kursschwäche. Am 4. Januar schloss die Aktie bei 56,56 USD, was einem Tagesrückgang von 0,46 Prozent entspricht.

Wichtiger Termin steht bevor

Ein bedeutendes Ereignis steht dem Unternehmen am 13. Januar 2025 bevor: Die Teilnahme an der J.P. Morgan Healthcare Conference, bei der das Biopharma-Unternehmen seine aktuellen Entwicklungen und Strategien der Investorengemeinschaft präsentieren wird.

Anzeige