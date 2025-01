DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Wegweisend in der regenerativen Medizin

Frankfurt, 05.01.2025 (pta/05.01.2025/09:00) - NurExone Biologic Inc., wurde kürzlich in einem Cover-Artikel des Magazins CareWorld für seine herausragenden Entwicklungen in der regenerativen Medizin gewürdigt. Der Artikel hebt die besondere Technologieplattform des Unternehmens und die visionäre Führung von CEO Dr. Lior Shaltiel hervor, die NurExone in kurzer Zeit zu einem Pionier in der Biotechnologie gemacht haben.

In dem Artikel - der als Coverstory auf der Titelseite erschienen ist - wird Dr. Shaltiel zitiert: "Unsere Mission ist es, mit der ExoTherapy-Plattform transformative Lösungen zu schaffen, die das Leben von Patienten mit neurologischen Erkrankungen grundlegend verbessern können." Diese Aussage unterstreicht die zentrale Zielsetzung des Unternehmens, das sich der Nutzung von Exosomen verschrieben hat - natürlichen biologischen Nanopartikeln, die therapeutische Wirkstoffe gezielt und nicht-invasiv an beschädigte Gewebe transportieren können.

ExoTherapy: Eine Plattform mit Potenzial

Die ExoTherapy-Plattform von NurExone ist ein Schlüsselelement, das in CareWorld ausführlich vorgestellt wurde. Diese Technologie basiert auf der Beladung hochwertiger Exosomen mit spezifischen Wirkstoffen, wobei die Beladung post-produktiv erfolgt, um die natürlichen Eigenschaften der Exosomen zu bewahren. "Mit dieser innovativen Methode wollen wir nicht nur die Präzision, sondern auch die Sicherheit und Effizienz in der Wirkstoffabgabe neu definieren," erklärt Dr. Shaltiel im Interview mit dem Magazin.

Ein Vorzeigeprojekt von NurExone ist ExoPTEN, ein neuartiges Medikament für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen (SCI). Dieses Produkt zielt darauf ab, motorische Funktionen, sensorische Reflexe und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. ExoPTEN hat bereits den Orphan-Drug-Status der FDA erhalten - ein bedeutender Schritt, der klinische Tests beschleunigen und die Markteinführungskosten senken könnte.

Einzigartige Marktposition

Wie im CareWorld-Artikel betont, unterscheidet sich NurExone durch seine einzigartige Ausrichtung auf Exosomen-basierte Therapien für neurologische Indikationen. Diese Nische bietet erhebliche Marktchancen, da derzeit keine zugelassenen Medikamente für akute Rückenmarksverletzungen existieren. "Unsere Technologie ist darauf ausgelegt, einen unerfüllten medizinischen Bedarf zu adressieren und gleichzeitig neue wissenschaftliche Standards zu setzen," so Dr. Shaltiel im Artikel.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch Partnerschaften und Lizenzierungen die Anwendungsmöglichkeiten seiner Plattform auszuweiten. Kooperationen mit Unternehmen wie Inteligex und Polyrizon verdeutlichen das Engagement von NurExone, kombinierte Therapien und innovative Wirkstoffabgabemethoden zu entwickeln.

Fortschritte und Herausforderungen

Der Artikel in CareWorld hebt auch die bemerkenswerten wissenschaftlichen Errungenschaften von NurExone hervor. In präklinischen Studien konnte das Unternehmen eine signifikante Wiederherstellung motorischer Funktionen und neuronaler Regeneration bei Tiermodellen nachweisen. Diese Ergebnisse wurden in mehreren Experimenten konsistent repliziert - ein wichtiger Meilenstein, der die Übertragung auf den Menschen vielversprechend macht.

Trotzdem bleibt die Weiterentwicklung der intranasalen Verabreichungsmethode eine Herausforderung. "Die Übertragung von Tiermodellen auf den Menschen erfordert innovative Ansätze, aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Forschung diese Hürden überwinden wird," betont Dr. Shaltiel im Artikel.

Vision für die Zukunft

In CareWorld wird auch die langfristige Vision von NurExone beleuchtet. Das Unternehmen plant, die ExoTherapy-Plattform als Grundlage für eine neue Klasse von Nanodrugs zu nutzen, die verschiedene neurologische und zentrale Nervenerkrankungen adressieren können. "Wir sehen unser Unternehmen als Wegbereiter für eine Revolution in der regenerativen Medizin," heißt es im Artikel.

Langfristig könnte NurExone zu einer Holdinggesellschaft für spezialisierte Tochterfirmen werden, die spezifische Erkrankungen wie traumatische Hirnverletzungen oder ophthalmologische Störungen behandeln. Diese Vision verbindet wissenschaftliche Innovation mit strategischem Weitblick.

Fazit: Ein Hoffnungsträger der Biotechnologie

Der CareWorld-Artikel stellt klar: NurExone Biologic Inc. ist nicht nur ein Pionier in der Exosomen-basierten Therapie, sondern auch ein Unternehmen mit einer klaren Mission, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern. Die Kombination aus einer innovativen Plattform, strategischen Partnerschaften und visionärer Führung macht NurExone zu einem Vorreiter in der regenerativen Medizin.

Die Aussage des Artikels bringt es auf den Punkt: "Mit ExoPTEN steht NurExone an der Spitze eines technologischen und medizinischen Wandels, der das Potenzial hat, die Behandlung neurologischer Erkrankungen grundlegend zu verändern."

Der Artikel ist sowohl im Print-Magazin wie auch im Internet erschienen. Den gesamten Artikel können Sie hier einsehen: https://thecareworld.com/ dr-lior-shaltiels-impactful-leadership-from-an-academic-lab-to-a-publicly-traded-company/

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://nurexone.com/wp-content/uploads/2024/12/Nurexone-Dec-2024-Initiating.pdf ² https://s27.q4cdn.com/906368049/files/News/2024/Zacks_SCR_Research_12092024_NRXBF_Sorensen.pdf

