DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Geschäftsaktivität chinesischer Dienstleister hat sich im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,2 (November: 51,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Sowohl die Geschäftstätigkeit als auch die Auftragseingänge sind im vergangenen Monat gestiegen. Laut den von Caixin befragten Dienstleistern haben Werbeaktionen und eine bessere Grundnachfrage den jüngsten Anstieg der Auftragseingänge unterstützt. Die Aufträge ausländischer Kunden gingen jedoch zurück, so dass der Teilindex auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2022 fiel.

Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor war rückläufig, da die Unternehmen daran arbeiteten, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern, sagte Wang Zhe, Senior Economist der Caixin Insight Group. "Der Wettbewerb auf den Märkten und die Unsicherheiten im Welthandel waren die Hauptsorgen der befragten Unternehmen", so Wang.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 52,2 (Vormonat: 50,0) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 57,1 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 56,1 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.994,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.548,50 +0,1% Nikkei-225 39.263,88 -1,6% Hang-Seng-Index 19.655,45 -0,5% Kospi 2.488,64 +1,9% Shanghai-Composite 3.194,41 -0,5% S&P/ASX 200 8.257,40 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Montag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Insgesamt dominiere vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Zurückhaltung, berichten Händler. An den einzelnen Märkten der Region bestimmen aber zunächst heimische Konjunkturdaten die Richtung. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause zum Jahreswechsel deutlich abwärts. Belastend wirke die Erwartung, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen anheben werde, heißt es. Nippon Steel verlieren 3,9 Prozent, nachdem US-Präsident Biden die Übernahme von US Steel aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hat. Automobilwerte würden von der Aussicht auf steigende Kreditkosten und rückläufigen Absatzzahlen belastet. Toyota fallen um 4,2 Prozent, Nissan um 1,5 Prozent und Mitsubishi Motors um 4 Prozent. Leicht im Minus zeigen sich die chinesischen Börsen. Sie profitieren nicht davon, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China ebenso wie zuvor bereits der staatliche Index im Dezember weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen ist. Dazu heißt es, dass die Aufträge aus dem Ausland dessen ungeachtet zurückgegangen seien. Der Kurs des Autobauers XPeng steigt in Hongkong um 3,2 Prozent. Für Käufe sorgt die Nachricht, dass XPeng zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen will. In Seoul tendiert der Kospi sehr fest, angeführt vom Chipsektor. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste in Reaktion auf die innenpolitischen Turbulenzen in Südkorea in den vergangenen Wochen. Anleger setzten jedoch auch auf gute Nachrichten von der Computermesse CES in Las Vegas, die diese Woche beginnt, so Hana Securities. SK Hynix machen einen Satz von 8,9 Prozent, nachdem Microsoft angekündigt hat, 80 Milliarden Dollar in den Bau von Datenzentren zu investieren. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics steigt um knapp 3 Prozent. In Taiwan verbessert sich die Aktie des Chipherstellers Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat für sein viertes Quartal einen Rekordumsatz ausgewiesen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.732,13 +0,8% 339,86 +0,4% S&P-500 5.942,47 +1,3% 73,92 +0,6% Nasdaq-Comp. 19.621,68 +1,8% 340,88 +1,6% Nasdaq-100 21.326,16 +1,7% 350,53 +1,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 808 Mio 836 Mio Gewinner 2.132 1.535 Verlierer 663 1.271 Unverändert 45 43

Fest - Nach fünf Handelstagen in Folge ging die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende, die ausgelöst worden war durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank. "Eine widerstandsfähige Wirtschaft sollte relativ gut gerüstet sein, um mit dem Anstieg der Kreditkosten umzugehen", kommentierte Rentenexperte Amar Reganti von Wellington Management den jüngsten Dämpfer der Zinssenkungshoffnungen. US Steel verloren gegen den festen Markt 6,5 Prozent, nachdem US-Präsident Biden ein Veto gegen die Übernahme des US-Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel eingelegt hatte. Tesla machten das kräftige Vortagesminus mit einem Plus von 8,2 Prozent mehr als wett. Hilfreich bei der Erholung war, dass Tesla im Dezember 18 Prozent mehr in China hergestellte Elektroautos verkaufte als noch im November. Rivian Automotive schossen nach besser als erwartet ausgefallenen Auslieferungen um über 24 Prozent nach oben. Nvidia stiegen erneut kräftig um 4,7 Prozent. Der nächste große Katalysator für das KI-Chips-Flaggschiff könnte die Rede von CEO Jensen Huang auf der Technikmesse CES in Las Vegas am Montag sein, hieß es im Handel. Aktien von Herstellern alkoholischer Getränke standen unter Abgabedruck, nachdem der Leiter des öffentlichen US-Gesundheitsdienstes ein Gutachten veröffentlicht hatte, in dem er den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsrisiko aufzeigte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +2,7 4,25 4,0 5 Jahre 4,41 +4,5 4,37 3,4 7 Jahre 4,51 +5,0 4,46 3,0 10 Jahre 4,60 +3,7 4,56 3,1 30 Jahre 4,82 +2,8 4,79 3,6

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen deutlicher und kehrten die Bewegung vom Vortag um. Für die Januar-Sitzung der US-Notenbank wird eine Zinsänderung fast ausgeschlossen, für das darauffolgende Treffen im März wird eine rund 50-prozentge Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung gesehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0313 +0,1% 1,0302 1,0286 -0,4% EUR/JPY 162,61 +0,3% 162,10 161,66 -0,2% EUR/GBP 0,8287 -0,1% 0,8296 0,8292 +0,1% GBP/USD 1,2445 +0,2% 1,2418 1,2406 -0,6% USD/JPY 157,67 +0,2% 157,35 157,17 +0,3% USD/KRW 1.466,65 -0,2% 1.466,65 1.470,24 -0,6% USD/CNY 7,2230 +0,2% 7,2230 7,2115 +0,2% USD/CNH 7,3569 -0,1% 7,3608 7,3479 +2,0% USD/HKD 7,7747 -0,1% 7,7787 7,7781 +0,1% AUD/USD 0,6230 +0,3% 0,6210 0,6215 +0,7% NZD/USD 0,5627 +0,3% 0,5612 0,5605 +0,5% Bitcoin BTC/USD 99.529,50 +0,9% 98.671,20 96.290,90 +5,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach dem starken Anstieg am Vortag wieder etwas zurück. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro erholte sich auf knapp über 1,03 Dollar. Der Dollar liegt damit weiter in der Nähe eines Zweijahreshochs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,67 73,96 -0,4% -0,29 +2,7% Brent/ICE 76,20 76,51 -0,4% -0,31 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kletterten bereits den fünften Tag in Folge, diesmal um bis zu 1,2 Prozent - nahe heran an Dreimonatshochs. Zu Beginn des Jahres kämen geopolitische Unsicherheit und Zuversicht im Hinblick auf die chinesische Wirtschaft zusammen und das wirke preistreibend, sagte Pepperstone-Stratege Ahmad Assiri. An anderer Stelle hieß es, der Hauptgrund für den Preisanstieg sei die Erwartung, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen Iran, Venezuela und Russland verschärfen und damit das weltweite Angebot reduzieren werde.

