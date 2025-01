Die Hannover Rück SE verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, wobei der aktuelle Aktienkurs von 249,50 EUR einen deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR aufweist. Diese positive Entwicklung wird durch starke Quartalszahlen untermauert, bei denen der Konzern einen beachtlichen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete - eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,64 EUR. Auch der Umsatz konnte um mehr als 10 Prozent auf 7,39 Milliarden EUR gesteigert werden.

Ausblick auf Geschäftsjahresende

Für das kommende Geschäftsjahr zeichnet sich eine positive Entwicklung ab, was sich in der prognostizierten Dividendenerhöhung auf 8,65 EUR je Aktie widerspiegelt. Die Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 272,57 EUR an. Besonders interessant für Anleger dürfte die Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts am 13. März 2025 werden, der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erscheinen wird.

