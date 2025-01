Amazon verstärkt seine globale Präsenz im Cloud- und KI-Sektor durch massive Investitionen. Der Technologieriese plant, etwa elf Milliarden Dollar in den US-Bundesstaat Georgia zu investieren, um seine Cloud-Computing-Infrastruktur und KI-Technologien auszubauen. Parallel dazu erfolgt eine bedeutende Expansion in Thailand, wo AWS mehr als fünf Milliarden Dollar investieren und damit etwa 11.000 neue Arbeitsplätze schaffen will. Diese strategische Ausweitung der Cloud-Infrastruktur ermöglicht es Amazon, seine Marktposition in zwei wichtigen Wachstumsregionen zu stärken und gleichzeitig innovative KI-Dienste anzubieten.

Digitale Transformation im Automobilsektor

In einem weiteren strategischen Schritt revolutioniert Amazon den Automobilmarkt durch eine Partnerschaft mit Hyundai. Als erster Automobilhersteller wird Hyundai seine Fahrzeuge über die Amazon-Plattform in den USA vertreiben. Diese Innovation im Vertriebsmodell, gekoppelt mit der Integration von Alexa in Hyundai-Fahrzeuge ab 2025, unterstreicht Amazons Ambitionen, seine digitalen Dienste in neue Marktsegmente zu expandieren.

