Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Rückgang, nachdem sie in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt hatte. Im XETRA-Handel sackte der Kurs um mehr als 5 Prozent auf 50,90 EUR ab, was einen deutlichen Kontrast zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 55,26 EUR darstellt. Der starke Abverkauf erfolgte bei einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen von über 1,3 Millionen gehandelten Aktien, was das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer widerspiegelt.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die operative Entwicklung des Unternehmens durchaus positiv. Im vergangenen Quartal konnte der Umsatz um beachtliche 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch der Verlust je Aktie verbesserte sich deutlich von -1,04 EUR auf -0,34 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer weiteren Erholung, wobei die Dividendenprognose bei 0,053 EUR liegt.

