Die Vossloh-Aktie verzeichnete im jüngsten Handelsverlauf einen deutlichen Rückgang und notierte bei 41,80 Euro, was einem Minus von 2,0 Prozent entspricht. Trotz der verhaltenen Kursentwicklung zeigt sich das Unternehmen operativ in einer robusten Verfassung. Im dritten Quartal 2024 konnte der Gewinn je Aktie auf 0,74 Euro gesteigert werden, was eine merkliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,52 Euro darstellt. Der Umsatz belief sich auf 298,70 Millionen Euro, wobei hier allerdings ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiterhin erhebliches Potenzial für die Vossloh-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 Euro ausgerufen. Dies würde vom aktuellen Kursniveau eine beachtliche Steigerungsmöglichkeit bedeuten. Auch die Dividendenerwartungen stimmen zuversichtlich: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 1,21 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,05 Euro darstellen würde.

